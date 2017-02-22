Прекращение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по результатам аудиторского заключения (пресс-релиз ДГД по г. Алматы, 21 февраля 2017 г.)

С 2015 года в Налоговый кодекс были внесены дополнения позволяющие упростить процедуру ликвидации юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, которая проводится по результатам аудиторского заключения по налогам.

С 2017 года внесено изменение, предусматривающее увеличение порога совокупного годового дохода (СГД) для проверки аудиторской организацией с 60 000-кратного месячного расчетного показателя (МРП) до 120 000 МРП. Данная поправка введена с целью расширения рынка аудиторских услуг и сокращения количества ликвидационных налоговых проверок, проводимых органами государственных доходов.

То есть, налогоплательщики, с общей суммой СГД, за период срока исковой давности - не более 120 000 МРП могут быть ликвидированы без проведения налоговой проверки, на основании аудиторского заключения, после проведения камерального контроля.

Если эти два условия соблюдены, налогоплательщик, не позднее, чем за 20 календарных дней, после получения аудиторского заключения, может подавать налоговое заявление о прекращении деятельности с приложением минимального пакета документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 37-2 Налогового кодекса.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам (ОПВ), обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) и социальным отчислениям (СО), по которым ликвидируемое лицо, является плательщиком и (или) налоговым агентом.

Налоговый орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов обязан осуществить камеральный контроль в порядке, определенном статьей 586 Налогового кодекса. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля, налогоплательщику вручается уведомление об устранении нарушений.

Необходимо отметить, что ликвидируемому налогоплательщику необходимо своевременно уплатить налоги, другие обязательные платежи в бюджет, перечислить обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления, по обязательствам установленным или начисленным:

- по результатам аудиторского заключения - в течение 10 календарных дней, со дня вручения такого заключения;

- по результатам представления ликвидационной налоговой отчетности - не позднее 10 календарных дней, со дня представления в налоговый орган такой отчетности;

- по результатам исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных при камеральном контроле - не позднее 10 календарных дней со дня исполнения такого уведомления.

При отсутствии задолженности у ликвидируемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, прекращающего деятельность, ошибочно или излишне уплаченные суммы налогов, плат, сборов, пеней, штрафов и пошлин взимаемых таможенными органами подлежат возврату налогоплательщику.

Проведение документальной налоговой проверки предусмотрено только в случаях неисполнения уведомления и (или) несогласия налоговых органов с пояснениями, представленными ликвидируемым налогоплательщиком, которая проводиться по фактам и обстоятельствам, выявленным в отношении такого лица.

После выполнения положений, описанных выше, налоговый орган направляет в соответствующий орган юстиции сведения об отсутствии (наличии) задолженности по ликвидируемому юридическому лицу в порядке и сроки, установленные статьей 598 Налогового кодекса.

Налоговое обязательство индивидуального предпринимателя, прекратившего деятельность, считается исполненным после осуществления камерального контроля при условии отсутствия или погашения налоговой задолженности, задолженности по ОПВ, ОППВ и СО, устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в полном объеме.

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней с даты исполнения налогового обязательства, принимает решение о снятии индивидуального предпринимателя с регистрационного учета.

Информация о снятии индивидуального предпринимателя с регистрационного учета размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.