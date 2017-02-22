О представлении деклараций по ИПН и социальному налогу по формам 200.00 и 210.00 в 2017 году

ДГД по Актюбинской области сообщает, что Законом РК от 30 ноября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» внесены изменения в статьи 67, 162 и 364 Налогового кодекса со сроком введения в действие с 1 января 2017 года.

Вместе с тем, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2016 года № 579 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» декларация по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и социальному налогу по гражданам изменена в декларацию по ИПН и социальному налогу и дополнена приложением по отражению информации об исчислении налогов и других обязательных платежей в бюджет с доходов иностранцев и лиц без гражданства, т.е. формы 200.00 и 210.00 объединены в единую форму декларации по ИПН и социальному налогу (ФНО 200.00), которая вводится в действие с 1 июля 2017 года.

В соответствии с этим, в настоящее время проводится работа по внесению изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» (далее - Приказ) в части изменения срока введения объединенной ФНО 200.00 и правил ее составления.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» если в самом нормативном правовом акте указано, что какая-либо его норма права применяется на основе дополнительного нормативного правового акта, то эта норма применяется в соответствии с основным и дополнительным нормативным правовым актом.

До принятия дополнительного нормативного правового акта действуют нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения.

В связи с вышеизложенным, до вступления в силу изменений в Приказ в целях исполнения обязательств налоговых агентов по представлению налоговой отчетности по гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства, представление ФНО 200.00 и 210.00, утвержденных Приказом, будет признаваться исполнением обязательств налоговых агентов в соответствии со статьей 584 Налогового кодекса.

При исполнении налоговых обязательств после вступления в силу изменений в Приказ, объединенная ФНО 200.00 будет представляться только теми налогоплательщиками, которыми еще не представлены налоговые отчетности, следовательно, данное обязательство не распространяется на налоговых агентов, которыми уже представлены налоговые отчетности по формам 200.00 и 210.00.

Учитывая изложенное, не допускать отзывов вышеперечисленных налоговых отчетностей и не применять в отношении таких налогоплательщиков меры административного характера.