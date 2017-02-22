Правительство РК одобрило поправки по изменению размеров ставок по обязательному социальному медицинскому страхованию

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», предусматривающий поправки в шесть Кодексов и шестнадцать законов, представил 21 февраля на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева, министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК.

По словам Е. Биртанова, по обязательному социальному медицинскому страхованию законопроектом предлагаются поправки в части изменения ставок и объектов исчисления отчислений и взносов.

Кроме того, предлагается введение новых категорий плательщиков, новых категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство, а также регулируются вопросы организации работы Фонда социального медицинского страхования и лекарственного обеспечения в системе ОСМС и ГОБМП.

Взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагаются установить в размере:

с 1 января 2018 года -3,75 % от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2019 года - 4 % от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2022 года - не менее 4%, но не более 5% от объекта исчисления взносов государства.

При этом размер взносов государства ежегодно будет устанавливаться на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Отчисления работодателей на ОСМС, предлагается установить в размере:

с 1 июля 2017 года - 1% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2018 года - 1,5% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2020 года - 2% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2022 года - 3% от объекта исчисления отчислений.

Минздрав предлагает также установить взносы самостоятельно занятого населения; для граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков (неактивные лица, трудоспособного возраста) с 1 января 2018 года в размере 5% от одного МЗП.

В связи с введением системы ОСМС законопроект регулирует вопросы предоставления медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также получателям пенсионных выплат данной категории лиц и членам их семей, отдельным категориям государственных служащих.

Законопроектом предлагается определить Фонд в качестве единого плательщика как в системе ОСМС, так и в рамках ГОБМП. В этой связи из Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» предлагается исключить функции по осуществлению закупа услуг по оказанию ГОБМП и фармацевтических услуг по оказанию ГОБМП из компетенции местных органов государственного управления здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы.

Также предусмотрены поправки в целях усиления финансовой устойчивости фонда и сохранности его активов.

«В целом, законопроект охватывает основные моменты, позволяющие нам обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе обязательного социального медицинского страхования. Реализация законопроекта предусматривает сокращение расходов республиканского бюджета», - заключил Е. Биртанов.

Напомним, с 2017 года по поручению Главы государства внедряется обязательное социальное медицинское страхование. В реализацию 80 шага Плана нации «100 конкретных шагов» 16 ноября прошлого года был принят Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», который предусматривает нормы по формированию системы медицинского страхования.