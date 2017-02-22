Неустойчивая погода ждет казахстанцев в среду

, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК. На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается местами небольшой снег, лишь в южных регионах республики без осадков





Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.





В Акмолинской области ожидается местами туман, низова метель, усиление ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с.





В отдельных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Атырауской областях ожидается местами туман, в Атырауской области местами гололед. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, днем местами - туман, гололед.





В Актюбинской области ожидается местами ветер порывы 18 м/с, с низовой метелью. В Костанайской области ожидается местами метель, туман, гололед, усиление ветра 17-22 м/с.





В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветера 15-20, порывы 23-28 м/с, местами низовая метель.





Ночью в Павлодарской области местами усиление ветра метелью 15-20 м/с. В Карагандинской области ожидается местами туман, ночью ветер порывы 15-20 м/с, с низовой метелью. В Восточно-Казахстанской области местами метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.



