Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Неустойчивая погода ждет казахстанцев в среду

22 февраля 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.


На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается местами небольшой снег, лишь в южных регионах республики без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской области ожидается местами туман, низова метель, усиление ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с.

В отдельных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Атырауской областях ожидается местами туман, в Атырауской области местами гололед. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, днем местами - туман, гололед.

В Актюбинской области ожидается местами ветер порывы 18 м/с, с низовой метелью. В Костанайской области ожидается местами метель, туман, гололед, усиление ветра 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветера 15-20, порывы 23-28 м/с, местами низовая метель.

Ночью в Павлодарской области местами усиление ветра метелью 15-20 м/с. В Карагандинской области ожидается местами туман, ночью ветер порывы 15-20 м/с, с низовой метелью. В Восточно-Казахстанской области местами метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 1°, частично облачно.

В Астане днем -5°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Frazy.su

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...