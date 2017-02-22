На участке казахстанско-российской границы застряли полсотни машин

Сложная ситуация сложилась у поста «Щарбакты» на границе Павлодарской области и Алтайского края Российской Федерации, в снежном плену оказались около 50 автомашин, передает корреспондент агентства со ссылкой на информацию регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщает Хабар





"Идет сильная метель, дороги расчищаются, но тут же образовываются новые заносы и переметы. Мы стараемся не выпускать машины, но со стороны России они проезжают, происходит скопление. Сейчас там стоит около 50 транспортных средств. Всем оказывается помощь. Направлена дополнительная техника, в ближайшие часы дорога будет полностью расчищена", - пояснил начальник отдела предупреждения ЧС областного ДЧС, майор гражданской защиты Сергей Сытник.





Водители автомашин, которые находятся на границе, сообщили, что стоят на трассе уже около 4 часов. Они засняли ситуацию на видео, где сами же комментируют возникшую ситуацию.





Ситуация осложняется тем, что очень сильно метет. Видимость местами нулевая. Заметает участок протяженностью около 2,5 километров, высота снежного покрова доходит до метра.





Между тем, по данным ДЧС, ситуация в районе п.Щидерты у контрольно-пропускного пункта «Рубеж» на границе Павлодарской, Акмолинской области также остается сложной. Движение на данном участке по-прежнему закрыто.





На месте скопилось 6 пассажирских автобуса, 55 грузовиков и несколько легковых автомашин. Все люди размещены в пунктах обогрева, обеспечены водой и горячим питанием, проинформировали спасатели. В ДЧС пока не дают прогнозов, когда погодные условия нормализуются и будет открыто движение для автотранспорта.











