В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны
22 февраля 2017, 06:28
Лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.
Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны, сообщает Би-би-си.
Согласно законопроекту, лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.
Чтобы эта инициатива стала законом, ей предстоит получить одобрение большинства представителей Сената - верхней палаты парламента страны.
В Нидерландах давно разрешено приобретать небольшие дозы марихуаны в так называемых кофешопах. Однако выращивание и продажа находятся вне закона.
Законопроект был выдвинут представителем либеральной партии "Демократы 66", которая давно выступала за ослабление законов, касающихся марихуаны.
Законопроект был одобрен с минимальным перевесом: за его принятие проголосовали 77 депутатов, против высказались 72.
У проекта мало шансов быть принятым в Сенате, поскольку у партий, поддержавших документ, нет большинства голосов в верхней палате.
Несмотря на неоднозначное будущее инициативы, работники индустрии восприняли голосование в нижней палате как обнадеживающий шаг.
Фото: PA
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