В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны

Лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны, сообщает Би-би-си





Согласно законопроекту, лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.





Чтобы эта инициатива стала законом, ей предстоит получить одобрение большинства представителей Сената - верхней палаты парламента страны.





В Нидерландах давно разрешено приобретать небольшие дозы марихуаны в так называемых кофешопах. Однако выращивание и продажа находятся вне закона.





Законопроект был выдвинут представителем либеральной партии "Демократы 66", которая давно выступала за ослабление законов, касающихся марихуаны.





Законопроект был одобрен с минимальным перевесом: за его принятие проголосовали 77 депутатов, против высказались 72.

У проекта мало шансов быть принятым в Сенате, поскольку у партий, поддержавших документ, нет большинства голосов в верхней палате.





Несмотря на неоднозначное будущее инициативы, работники индустрии восприняли голосование в нижней палате как обнадеживающий шаг.





Фото: PA



