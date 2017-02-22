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В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны

22 февраля 2017, 06:28

Лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.


Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны, сообщает Би-би-си.

Согласно законопроекту, лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.

Чтобы эта инициатива стала законом, ей предстоит получить одобрение большинства представителей Сената - верхней палаты парламента страны.

В Нидерландах давно разрешено приобретать небольшие дозы марихуаны в так называемых кофешопах. Однако выращивание и продажа находятся вне закона.

Законопроект был выдвинут представителем либеральной партии "Демократы 66", которая давно выступала за ослабление законов, касающихся марихуаны.

Законопроект был одобрен с минимальным перевесом: за его принятие проголосовали 77 депутатов, против высказались 72.
У проекта мало шансов быть принятым в Сенате, поскольку у партий, поддержавших документ, нет большинства голосов в верхней палате.

Несмотря на неоднозначное будущее инициативы, работники индустрии восприняли голосование в нижней палате как обнадеживающий шаг.

Фото: PA


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