Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Актюбинской области убиты три табунщика

22 февраля 2017, 06:55

Возможно между табунщиками и ремонтником техники случился конфликт.


Все трое были убиты при непонятных обстоятельствах, официально в ночь с 13 на 14 февраля текущего года, передает Рика-ТВ.

Родственники погибших через средства массовой информации пытаются достучаться до руководства местных полицейских, расследующих эту кровавую бойню.

Само преступление произошло в селе Кемерши Кызылбулакского округа Байганинского района. Со слов родственников погибших, примерно в те дни, из Актобе в хозяйство приехал мужчина, чтобы починить сломавшуюся технику( его наняли хозяева крестьянского хозяйства). Возможно между табунщиками и ремонтником техники случился конфликт.

Как сообщили в ДВД, по данному факту уже задержан 42-летний мужчина. Полицейские пока все карты не раскрывают, традиционно ссылаясь на тайну следствия. Оно сейчас ведется. Но, сами родственники уже недовольны ходом следствия.

К примеру, им непонятно откуда в социальных сетях появилась ориентировка на погибших мужчин. В ней указано, что в совершении данного преступления подозреваются Болат Бухарбаев и Мурат Кожахмет, которые на самом деле тоже оказались в числе убитых.

Сегодня в инфоцентре перед СМИ отчитывался аким Байганинского района Мамыргали Аккагазов. Чиновник признался, что шокирован произошедшим убийством на подведомственной ему территории. Но пока ни с кем из родных или хозяевами крестьянского хозяйства аким не общался. С его слов, для того, чтобы не мешать следствию. В пресс-службе же ДВД пообещали рассказать подробности громкого преступления только после окончания расследования.



Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...