В Актюбинской области убиты три табунщика

Все трое были убиты при непонятных обстоятельствах, официально в ночь с 13 на 14 февраля текущего года, передает Рика-ТВ.





Родственники погибших через средства массовой информации пытаются достучаться до руководства местных полицейских, расследующих эту кровавую бойню.





Само преступление произошло в селе Кемерши Кызылбулакского округа Байганинского района. Со слов родственников погибших, примерно в те дни, из Актобе в хозяйство приехал мужчина, чтобы починить сломавшуюся технику( его наняли хозяева крестьянского хозяйства). Возможно между табунщиками и ремонтником техники случился конфликт.





Как сообщили в ДВД, по данному факту уже задержан 42-летний мужчина. Полицейские пока все карты не раскрывают, традиционно ссылаясь на тайну следствия. Оно сейчас ведется. Но, сами родственники уже недовольны ходом следствия.





К примеру, им непонятно откуда в социальных сетях появилась ориентировка на погибших мужчин. В ней указано, что в совершении данного преступления подозреваются Болат Бухарбаев и Мурат Кожахмет, которые на самом деле тоже оказались в числе убитых.





Сегодня в инфоцентре перед СМИ отчитывался аким Байганинского района Мамыргали Аккагазов. Чиновник признался, что шокирован произошедшим убийством на подведомственной ему территории. Но пока ни с кем из родных или хозяевами крестьянского хозяйства аким не общался. С его слов, для того, чтобы не мешать следствию. В пресс-службе же ДВД пообещали рассказать подробности громкого преступления только после окончания расследования.











