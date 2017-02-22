В Актюбинской области убиты три табунщика
22 февраля 2017, 06:55
Возможно между табунщиками и ремонтником техники случился конфликт.
Все трое были убиты при непонятных обстоятельствах, официально в ночь с 13 на 14 февраля текущего года, передает Рика-ТВ.
Родственники погибших через средства массовой информации пытаются достучаться до руководства местных полицейских, расследующих эту кровавую бойню.
Само преступление произошло в селе Кемерши Кызылбулакского округа Байганинского района. Со слов родственников погибших, примерно в те дни, из Актобе в хозяйство приехал мужчина, чтобы починить сломавшуюся технику( его наняли хозяева крестьянского хозяйства). Возможно между табунщиками и ремонтником техники случился конфликт.
Как сообщили в ДВД, по данному факту уже задержан 42-летний мужчина. Полицейские пока все карты не раскрывают, традиционно ссылаясь на тайну следствия. Оно сейчас ведется. Но, сами родственники уже недовольны ходом следствия.
К примеру, им непонятно откуда в социальных сетях появилась ориентировка на погибших мужчин. В ней указано, что в совершении данного преступления подозреваются Болат Бухарбаев и Мурат Кожахмет, которые на самом деле тоже оказались в числе убитых.
Сегодня в инфоцентре перед СМИ отчитывался аким Байганинского района Мамыргали Аккагазов. Чиновник признался, что шокирован произошедшим убийством на подведомственной ему территории. Но пока ни с кем из родных или хозяевами крестьянского хозяйства аким не общался. С его слов, для того, чтобы не мешать следствию. В пресс-службе же ДВД пообещали рассказать подробности громкого преступления только после окончания расследования.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845443-7d53de06a92eaf84df29a6b300410ad9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...