"Кайрат" стартовал с победы над "Диной" на Кубке Еременко

Соперник алматинцев не смог забить два пенальти.

Алматинский "Кайрат" стартовал с победы на Кубке Еременко по футзалу, передает Vesti.kz.





В первом матче на турнире команда Какау со счетом 4:2 обыграла российскую "Дину".





У "Кайрата" дубли на свой счет записали Диваней (3-я и 15-я минуты) и Алешандре (28 и 41). В составе "Дины" отличились Андрей Заболонков (5) и Арсер Багиров (28).





При этом игроки "Дины" не реализовали аж два пенальти. В обоих случаях удары парировал вратарь "Кайрата" Диего Ронкальо.





В следующем матче "Кайрат" 23 февраля сыграет с белорусским клубом "Столица". Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.





В Кубке Еременко-2017 принимают участие шесть клубов из России, Казахстана, Беларуси и Латвии. Все команды поделены на две группы. Матчи турнира играются в подмосковных городах Троицк и Климовск.





Фото пресс-службы "Кайрата"



