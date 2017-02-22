"Кайрат" стартовал с победы над "Диной" на Кубке Еременко
22 февраля 2017, 07:10
Соперник алматинцев не смог забить два пенальти.
Алматинский "Кайрат" стартовал с победы на Кубке Еременко по футзалу, передает Vesti.kz.
В первом матче на турнире команда Какау со счетом 4:2 обыграла российскую "Дину".
У "Кайрата" дубли на свой счет записали Диваней (3-я и 15-я минуты) и Алешандре (28 и 41). В составе "Дины" отличились Андрей Заболонков (5) и Арсер Багиров (28).
При этом игроки "Дины" не реализовали аж два пенальти. В обоих случаях удары парировал вратарь "Кайрата" Диего Ронкальо.
В следующем матче "Кайрат" 23 февраля сыграет с белорусским клубом "Столица". Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.
В Кубке Еременко-2017 принимают участие шесть клубов из России, Казахстана, Беларуси и Латвии. Все команды поделены на две группы. Матчи турнира играются в подмосковных городах Троицк и Климовск.
Фото пресс-службы "Кайрата"
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