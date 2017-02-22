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В Алматы автомобиль протаранил аптеку

22 февраля 2017, 07:27

По словам водителя, он уснул за рулем.


В Алматы минувшей ночью Audi двигался в западном направлении по проспекту Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя, он уснул за рулем. На Т-образном перекрестке машина вылетела на тротуар и врезалась в аптеку.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, позже он вернулся на место ДТП, куда приехали и хозяева аптеки. Они заявили, что порядка 90 процентов медикаментов уничтожено.

Немного погодя сотрудники дорожной полиции выяснили, что у водителя отсутствует страховой полис.






















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