В Алматы автомобиль протаранил аптеку
22 февраля 2017, 07:27
По словам водителя, он уснул за рулем.
В Алматы минувшей ночью Audi двигался в западном направлении по проспекту Рыскулова, сообщает Zakon.kz.
По словам водителя, он уснул за рулем. На Т-образном перекрестке машина вылетела на тротуар и врезалась в аптеку.
Пострадавшего мужчину госпитализировали, позже он вернулся на место ДТП, куда приехали и хозяева аптеки. Они заявили, что порядка 90 процентов медикаментов уничтожено.
Немного погодя сотрудники дорожной полиции выяснили, что у водителя отсутствует страховой полис.
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