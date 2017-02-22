В Китае на фабрике прогремел взрыв

Сообщается, что взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники вели работу со взрывчатыми веществами.

Взрыв произошел на одной из фабрик в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, погибли три человека, еще 21 был ранен, сообщает РИА Новости.





Инцидент произошел во вторник вечером в городском уезде Линхай округа Цзиньчжоу. Сообщается, что взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники вели работу со взрывчатыми веществами.





Отмечается, что после случившегося был введен план экстренного реагирования. По данным радио, угрозы для жизни пострадавших нет, они доставлены в больницу. В настоящий момент выясняются точные причины случившегося.



