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В Китае на фабрике прогремел взрыв

22 февраля 2017, 07:45

Сообщается, что взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники вели работу со взрывчатыми веществами.


Взрыв произошел на одной из фабрик в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, погибли три человека, еще 21 был ранен, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник вечером в городском уезде Линхай округа Цзиньчжоу. Сообщается, что взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники вели работу со взрывчатыми веществами.

Отмечается, что после случившегося был введен план экстренного реагирования. По данным радио, угрозы для жизни пострадавших нет, они доставлены в больницу. В настоящий момент выясняются точные причины случившегося.

Фото: AP Photo

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