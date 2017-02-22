Американский геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона

Геймер, проживавший в городе Вирджиня-Бич, отлучился на перекур и не вернулся к веб-камере.

Популярный американский геймер Брайан Виньо (Brian Vigneault), известный под ником PoshyBrid, скончался во время 24-часового благотворительного онлайн-марафона, который велся на его канале в Twitch, сообщает Lenta.ru.





Инцидент произошел в ночь на 20 февраля на 23-м часу стрима, который вел Виньо. Геймер, проживавший в городе Вирджиня-Бич, отлучился на перекур и не вернулся к веб-камере.





Модераторы и зрители канала предположили, что он уснул. На следующий день один из знакомых Виньо заметил, что тот появился в сети, и отправил ему сообщение. Пользователю ответил человек, который представился детективом полиции и сообщил о смерти геймера. Позднее эту информацию подтвердили в полиции штата Вирджиния.





Официальная причина смерти 35-летнего Виньо, отца троих детей, пока не установлена. Как отмечает PVPLive, у него могли возникнуть проблемы с сердцем из-за недосыпания. На видеозаписи стрима видно, что геймер из последних сил пытается не уснуть.





PoShYbRiD был известен тем, что в течение пяти лет играл в World of Tanks. Соболезнования в связи со смертью Виньо выразили многие его подписчики.







