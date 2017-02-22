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Американский геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона

22 февраля 2017, 08:04

Геймер, проживавший в городе Вирджиня-Бич, отлучился на перекур и не вернулся к веб-камере.


Популярный американский геймер Брайан Виньо (Brian Vigneault), известный под ником PoshyBrid, скончался во время 24-часового благотворительного онлайн-марафона, который велся на его канале в Twitch, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в ночь на 20 февраля на 23-м часу стрима, который вел Виньо. Геймер, проживавший в городе Вирджиня-Бич, отлучился на перекур и не вернулся к веб-камере.

Модераторы и зрители канала предположили, что он уснул. На следующий день один из знакомых Виньо заметил, что тот появился в сети, и отправил ему сообщение. Пользователю ответил человек, который представился детективом полиции и сообщил о смерти геймера. Позднее эту информацию подтвердили в полиции штата Вирджиния.

Официальная причина смерти 35-летнего Виньо, отца троих детей, пока не установлена. Как отмечает PVPLive, у него могли возникнуть проблемы с сердцем из-за недосыпания. На видеозаписи стрима видно, что геймер из последних сил пытается не уснуть.

PoShYbRiD был известен тем, что в течение пяти лет играл в World of Tanks. Соболезнования в связи со смертью Виньо выразили многие его подписчики.


Фото: скриншот

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