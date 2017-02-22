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Американка родит неизлечимо больного ребёнка, чтобы отдать его органы

22 февраля 2017, 08:25

Роды назначены на 7 мая. Вероятнее всего, девушка проведёт с дочкой лишь несколько дней, затем ребёнок умрёт.


О том, что девочка имеет порок развития головного мозга, будущие родители узнали на 20-й неделе беременности, сообщает Life.ru.

Жительница штата Оклахома Кери Янг приняла решение родить неизлечимо больную девочку, чтобы пожертвовать её органы другим детям. Об этом в своём "фейсбуке" сообщил отец будущего ребёнка Ройс Янг.

О том, что девочка имеет анэнцэфалию (порок развития головного мозга), супруги узнали на 20 неделе беременности. Врачи сообщили, что из-за болезни малышка родится без части мозга и черепа. Тогда девушка приняла решение дождаться естественных родов и отдать органы ребёнка в больницу.


"Я хочу, чтобы моя дочь была красивой. Я хочу, чтобы она задула свечи в свой первый день рождения. Я хочу смотреть, как она упадёт, когда будет учиться ходить. Я хочу провожать её. Я хочу изменить всё плохое. Но я не могу. Это наша реальность", — написал Ройс Янг.

Роды назначены на 7 мая. Вероятнее всего, девушка проведёт с дочкой лишь несколько дней, затем ребёнок умрёт.

Фото: социальные сети

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