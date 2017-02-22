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Южная Корея через громкоговорители обвинила КНДР в убийстве Ким Чен Нама

22 февраля 2017, 08:45

Хотя результатов расследования этого убийства пока нет, в Южной Корее уверены, что это дело рук северокорейских властей.


Военные Южной Кореи подтвердили, что против КНДР в минувшие выходные начато вещание из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны, чтобы информировать северных корейцев об убийстве в Малайзии Ким Чен Нама — сводного брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.

"Мы вещаем из 34 громкоговорителей вдоль межкорейской границы, чтобы информировать солдат и жителей Северной Кореи о том, что их лидер Ким Чен Ын стоит за убийством своего старшего сводного брата Ким Чен Нама", — приводит южнокорейское агентство Ренхап слова военного источника в Сеуле.

Хотя результатов расследования этого убийства пока нет, в Южной Корее уверены, что это дело рук северокорейских властей.

Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. В паспорте убитого значилось однако имя Ким Чхоль, хотя власти Малайзии на прошлой неделе признали, что это именно Ким Чен Нам.

Вместе с тем, дипломаты КНДР в Малайзии, требуют участия в расследовании и передаче им тела убитого, которого они называют по имени Ким Чхоль.

Фото: AP Photo/ Shizuo Kambayashi

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