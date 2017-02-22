Южная Корея через громкоговорители обвинила КНДР в убийстве Ким Чен Нама
22 февраля 2017, 08:45
Хотя результатов расследования этого убийства пока нет, в Южной Корее уверены, что это дело рук северокорейских властей.
Военные Южной Кореи подтвердили, что против КНДР в минувшие выходные начато вещание из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны, чтобы информировать северных корейцев об убийстве в Малайзии Ким Чен Нама — сводного брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.
"Мы вещаем из 34 громкоговорителей вдоль межкорейской границы, чтобы информировать солдат и жителей Северной Кореи о том, что их лидер Ким Чен Ын стоит за убийством своего старшего сводного брата Ким Чен Нама", — приводит южнокорейское агентство Ренхап слова военного источника в Сеуле.
Хотя результатов расследования этого убийства пока нет, в Южной Корее уверены, что это дело рук северокорейских властей.
Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. В паспорте убитого значилось однако имя Ким Чхоль, хотя власти Малайзии на прошлой неделе признали, что это именно Ким Чен Нам.
Вместе с тем, дипломаты КНДР в Малайзии, требуют участия в расследовании и передаче им тела убитого, которого они называют по имени Ким Чхоль.
Фото: AP Photo/ Shizuo Kambayashi
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845450-70d03686a5217ddac9d9c45743849727
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...