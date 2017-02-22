Южная Корея через громкоговорители обвинила КНДР в убийстве Ким Чен Нама

"Мы вещаем из 34 громкоговорителей вдоль межкорейской границы, чтобы информировать солдат и жителей Северной Кореи о том, что их лидер Ким Чен Ын стоит за убийством своего старшего сводного брата Ким Чен Нама", — приводит южнокорейское агентство Ренхап слова военного источника в Сеуле.





Хотя результатов расследования этого убийства пока нет, в Южной Корее уверены, что это дело рук северокорейских властей.