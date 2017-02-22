Французский футболист довел свою фанатку до слез

Поклонница дожидалась Гризманна около входа в отель, где "Атлетико" остановился в преддверии матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера".

Футболист мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн проигнорировал просьбу своей болельщицы подписать майку, после чего девушка расплакалась, сообщает Утро.ru.





Поклонница дожидалась Гризманна около входа в отель, где "Атлетико" остановился в преддверии матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера".





На видео видно, как форвард испанского клуба прошел мимо девушки, которая проехала 200 км ради того, чтобы увидеть своего кумира. В результате болельщица заплакала, не сумев сдержать чувств. Сопровождавший ее отец также был расстроен.



