Французский футболист довел свою фанатку до слез

22 февраля 2017, 08:52

Поклонница дожидалась Гризманна около входа в отель, где "Атлетико" остановился в преддверии матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера".


Футболист мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн проигнорировал просьбу своей болельщицы подписать майку, после чего девушка расплакалась, сообщает Утро.ru.

Поклонница дожидалась Гризманна около входа в отель, где "Атлетико" остановился в преддверии матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера".

На видео видно, как форвард испанского клуба прошел мимо девушки, которая проехала 200 км ради того, чтобы увидеть своего кумира. В результате болельщица заплакала, не сумев сдержать чувств. Сопровождавший ее отец также был расстроен.


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