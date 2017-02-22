Французский футболист довел свою фанатку до слез
22 февраля 2017, 08:52
Поклонница дожидалась Гризманна около входа в отель, где "Атлетико" остановился в преддверии матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера".
Футболист мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн проигнорировал просьбу своей болельщицы подписать майку, после чего девушка расплакалась, сообщает Утро.ru.
Поклонница дожидалась Гризманна около входа в отель, где "Атлетико" остановился в преддверии матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера".
На видео видно, как форвард испанского клуба прошел мимо девушки, которая проехала 200 км ради того, чтобы увидеть своего кумира. В результате болельщица заплакала, не сумев сдержать чувств. Сопровождавший ее отец также был расстроен.
Griezmann y el Atlético tienen que compensar a una niña alemana que se hizo 200 km y se quedó sin autógrafo.¡Invítenla al partido de vuelta! pic.twitter.com/X2SDPSkXWl— Javier Alba (@JavierAlbaTV) 21 февраля 2017 г.
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