Скоро в Астане состоится выставка сельского хозяйства

С 15 по 17 марта 2017 г. в Астане будет проходить 12-я международная специализированная выставка сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana-2017.





На выставке компании их Казахстана, Австрии, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши, России, США, Турции, Украины, Чехии и других стран представят сельскохозяйственную технику и оборудование, запасные части, технологии орошения и удобрения, теплицы, семена и саженцы, удобрения, средства защиты растений, технологии для животноводства, ветеринарные технологии и т.д.









Организаторами выставки являются Международная выставочная компания TNT Productions, LLC. и ее партнер в Казахстане ТОО «ТНТ Реклама».





Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РК, акимат г. Астаны, АО НУХ «КАЗАГРО», Союз фермеров Казахстана, Союз птицеводов Казахстана, Ассоциация теплиц Казахстана.

Официальный партнер выставки – АО «КазАгроФинанс».





Цель выставки – встреча специалистов агропромышленного комплекса для обмена опытом и новыми технологиями, создания совместных бизнес-проектов.





Место проведения выставки – Выставочный центр «Корме», ул. Достык, д.3. Левый берег, г. Астана.





За дополнительной информацией обращаться:

Тел.: +7 (727) 250 19 99, Факс: +7 (727) 250 55 11

e-mail: agri@tntexpo.com



