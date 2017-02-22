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Малайзия просит КНДР передать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

22 февраля 2017, 09:28

"Мы просим власти КНДР содействовать передачи их нам для завершения расследования", — сказал представитель полиции.


Малайзия просит власти КНДР передать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, заявил представитель малайзийской полиции, сообщает РИА Новости.

По его словам, четверо из из подозреваемых покинули страну и прибыли в Пхеньян.

"Мы просим власти КНДР содействовать передачи их нам для завершения расследования", — сказал представитель полиции.

Напомним, покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.

Фото: © AP Photo/ Fuji TV

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