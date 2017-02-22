Малайзия просит КНДР передать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама
22 февраля 2017, 09:28
"Мы просим власти КНДР содействовать передачи их нам для завершения расследования", — сказал представитель полиции.
Малайзия просит власти КНДР передать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, заявил представитель малайзийской полиции, сообщает РИА Новости.
По его словам, четверо из из подозреваемых покинули страну и прибыли в Пхеньян.
"Мы просим власти КНДР содействовать передачи их нам для завершения расследования", — сказал представитель полиции.
Напомним, покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.
Фото: © AP Photo/ Fuji TV
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845457-e515fc379d2edd3b0590ccb853c30130
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...