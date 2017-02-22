Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В Мажилисе Парламента Казахстана началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.





Так, будет рассмотрен проект закона «О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 года».





Также во втором чтении мажилисмены рассмотрят проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации» и «О коллекторской деятельности».





Мажилис также продолжит работу над законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности»..





Кроме того, подготовят заключения по законопроектам «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы», «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект по реконструкции автодороги «Актобе-Макат», соединяющей Коридоры 1 и 6 ЦАРЭС) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития», «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 года».







