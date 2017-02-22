Во Франции продана самая дорогая в мире бутылка рома

Самая дорогая в мире бутылка рома, созданная при сотрудничестве французского ромового дома Clément и ювелирного дома Филиппа Турнера, была продана во Франции за 100 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.





Бутылка сделана из хрусталя марки Баккара и украшена 18-каратным золотом, а также четырьмя каратами бриллиантов. Содержимое бутылки — ром Clément 1966 года, который никогда ранее не продавался. Существует всего около 40 бутылок такого рома.





Покупателем данной бутылки оказался итальянец, его имя не сообщается. Отмечается, что часть суммы (около 15 тысяч евро) была переведена ассоциации по борьбе с заболеванием под названием серповидноклеточная анемия (APIPD). Это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение.





При этом генеральный директор дома Clément признался, что задавался вопросом о том, найдется ли человек, который захочет купить такую бутылку.

Еще было создано восемь похожих бутылок меньшего размера стоимостью 19 тысяч евро каждая. Последняя и самая дорогая бутылка нашла своего покупателя менее чем за два месяца.



