В Актюбинской области год не могут найти убийцу семилетнего мальчика

Родители боятся, что такими темпами убийцу их единственного сына так и не поймают.

В Актюбинской области до сих пор не могут найти убийцу 7-летнего Саяна Жаксылыка. Трагедия произошла почти год назад в посёлке, где всего 40 домов и проживает 250 человек , передает , передает телеканал КТК





Напомним, Саян пропал 27 апреля 2016 года по дороге в школу. В тот же день родители сообщили об этом в полицию. Поисками мальчика занимались сотрудники ДВД, РОВД, ДЧС, местные жители. Тело нашли через сутки. Мальчика завернули в целлофан и подбросили в сарай его дедушки. Трагедия взбудоражила всё село Милы, где всего 40 домов и заставила родителей подозревать в смерти их единственного сына буквально каждого. Хотя дело находится на контроле у акима, родные погибшего боятся, что такими темпами убийцу их единственного сына так и не поймают.





"Первое время я ни на кого подумать даже не мог. Это ведь мой родной посёлок, я здесь 50 лет живу. Мысли не было, что кто-то из односельчан способен убить моего сына и выбросить. Но, увы, такое произошло. А полицейские до сих пор никого не задержали, уже скоро год будет. Не пойму, как они не могут найти преступника в таком маленьком посёлке", - говорит отец мальчика Тулькибай Кенжебаев.





Родные и близкие погибшего Саяна уже ставят под сомнение работу следователей: говорят, были свидетели, как в то утро ребенка кто-то вел за руку, но проверяют ли эту информацию – неизвестно.





Родственницу убитого мальчика Шынар Кенжебаеву удивляет, что результата расследования до сих пор нет, ведь жителей в посёлке можно по пальцам пересчитать. Есть свидетели, были сделаны экспертизы, но до сих пор ничего неизвестно.





Родителям пришлось обратиться за помощью даже к акиму области. Тогда Бердибек Сапарбаев поручил держать этот вопрос на контроле акиму Айтекебийского района. Однако и это мало что изменило.





Без особых подробностей ответили сотрудники департамента внутренних дел и на запрос журналистов. В письме они указали, что всех свидетелей допросили, провели обыски, а версии убийства ещё отрабатываются. Единственное, что доподлинно известно: следов сексуального насилия на теле 7-летнего Саяна Жаксылыка не обнаружено. Мальчик умер от удушения.



