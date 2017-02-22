Дебатеры из Кокшетау убедили судей: Казахстанские чиновники должны приобретать отечественную продукцию

По информации пресс-службы управления по вопросам молодежной политики в финальной игре с заявленной темой «Эта палата считает, что казахстанские чиновники должны приобретать отечественную продукцию» 38 команд выступали «за» и «против».

Твердыми убеждениями и неоспоримыми доказательствами кокшетауские дебатеры Нұрахмет Ерқанат и Сембі Әділет буквально «разбили» своих опонентов и одержали победу в 11 Республиканском дебатном турнире, посвященному Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.





По информации пресс-службы управления по вопросам молодежной политики в финальной игре с заявленной темой «Эта палата считает, что казахстанские чиновники должны приобретать отечественную продукцию» 38 команд выступали «за» и «против». Команда из Кокшетау «МЫ как Харви, только дебатеры», выступив «за» аргументировано доказали свою точку зрения и убедили судей турнира.





«Адилета и Ерканата я знаю давно. Это умные, талантливые парни с необъятным потенциалом. Ребята хорошо подготовились и практически не оставили шансов на победу другим участникам» - поделился своими впечатлениями главный эксперт турнира Дастан Калиев.

Дебатный турнир прошел с 17 по 20 февраля в городе Костанай на казахском и русском языках. В турнире приняло участие около 50 команд из различных городов Казахстана.





«Я очень рад, что мы пополнили очередной победой нашу копилку достижений. Спасибо большое всем, кто был с нами!» - прокомментировал Әділет Сембі.



