Дебатеры из Кокшетау убедили судей: Казахстанские чиновники должны приобретать отечественную продукцию
22 февраля 2017, 09:42
По информации пресс-службы управления по вопросам молодежной политики в финальной игре с заявленной темой «Эта палата считает, что казахстанские чиновники должны приобретать отечественную продукцию» 38 команд выступали «за» и «против».
Твердыми убеждениями и неоспоримыми доказательствами кокшетауские дебатеры Нұрахмет Ерқанат и Сембі Әділет буквально «разбили» своих опонентов и одержали победу в 11 Республиканском дебатном турнире, посвященному Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.
По информации пресс-службы управления по вопросам молодежной политики в финальной игре с заявленной темой «Эта палата считает, что казахстанские чиновники должны приобретать отечественную продукцию» 38 команд выступали «за» и «против». Команда из Кокшетау «МЫ как Харви, только дебатеры», выступив «за» аргументировано доказали свою точку зрения и убедили судей турнира.
«Адилета и Ерканата я знаю давно. Это умные, талантливые парни с необъятным потенциалом. Ребята хорошо подготовились и практически не оставили шансов на победу другим участникам» - поделился своими впечатлениями главный эксперт турнира Дастан Калиев.
Дебатный турнир прошел с 17 по 20 февраля в городе Костанай на казахском и русском языках. В турнире приняло участие около 50 команд из различных городов Казахстана.
«Я очень рад, что мы пополнили очередной победой нашу копилку достижений. Спасибо большое всем, кто был с нами!» - прокомментировал Әділет Сембі.
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