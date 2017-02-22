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СМИ: в Таиланде после падения с девятого этажа выжил немецкий турист

22 февраля 2017, 09:48

В настоящее время он находится в одной из больниц Паттайи в стабильном состоянии.


Турист из Германии в таиландской курортной Паттайе упал с высоты девятого этажа и выжил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Phuket Gazette.

53-летний мужчина упал с крыши гостиницы, на которой расположен гостиничный бар. Его падение замедлила крыша кафе, пристроенного к гостинице. В результате падения немецкий турист сломал руку и получил еще несколько менее серьезных травм. В настоящее время он находится в одной из больниц Паттайи в стабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

По сведениям, полученным полицейскими от персонала гостиницы, мужчина, проживавший в отеле с 12 февраля, ежедневно в большом количестве пил алкогольные напитки и часто бывал в состоянии опьянения.

Фото: © Flickr/ Jim Fruchterman

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