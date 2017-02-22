СМИ: в Таиланде после падения с девятого этажа выжил немецкий турист
22 февраля 2017, 09:48
В настоящее время он находится в одной из больниц Паттайи в стабильном состоянии.
Турист из Германии в таиландской курортной Паттайе упал с высоты девятого этажа и выжил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Phuket Gazette.
53-летний мужчина упал с крыши гостиницы, на которой расположен гостиничный бар. Его падение замедлила крыша кафе, пристроенного к гостинице. В результате падения немецкий турист сломал руку и получил еще несколько менее серьезных травм. В настоящее время он находится в одной из больниц Паттайи в стабильном состоянии.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
По сведениям, полученным полицейскими от персонала гостиницы, мужчина, проживавший в отеле с 12 февраля, ежедневно в большом количестве пил алкогольные напитки и часто бывал в состоянии опьянения.
Фото: © Flickr/ Jim Fruchterman
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