СМИ: в Таиланде после падения с девятого этажа выжил немецкий турист

53-летний мужчина упал с крыши гостиницы, на которой расположен гостиничный бар. Его падение замедлила крыша кафе, пристроенного к гостинице. В результате падения немецкий турист сломал руку и получил еще несколько менее серьезных травм. В настоящее время он находится в одной из больниц Паттайи в стабильном состоянии.





Полиция расследует обстоятельства происшествия.



