В Восточном Казахстане вспышка бруцеллеза
22 февраля 2017, 09:56
Сельчане терпят огромные убытки и сомневаются в правильности результатов анализов.
В Восточно-Казахстанской области в селе Шиликты объявлен карантин по бруцеллезу. На сегодняшний день диагноз поставили почти пяти сотням крупного рогатого скота, передает телеканал КТК.
Больных коров начали выявлять еще в прошлом году. После объявления карантина жителям запретили продавать молоко и мясо. Сельчане терпят огромные убытки и сомневаются в правильности результатов анализов. Навели людей на подозрения частые визиты в село неких перекупщиков, готовых за дешево приобрести якобы больных животных.
Куда они поставляют мясо, жители не знают. Чиновники же просят не паниковать.
"Скот из округа вывозим в безопасное место. Мясо отправляется на рынок Зайсана, Усть-Каменогорска, Алматы, только предварительно проводится через наш убойный цех. Такая ситуация была, что другие покупатели приезжали. Но мы сейчас ситуацию держим на контроле, убой скота проходит у нас", - рассказал аким Шиликтинского сельского округа Курмет Сагиев.
Фото: pharmprice.kz
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