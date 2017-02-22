В Восточном Казахстане вспышка бруцеллеза

В Восточно-Казахстанской области в селе Шиликты объявлен карантин по бруцеллезу. На сегодняшний день диагноз поставили почти пяти сотням крупного рогатого скота , передает , передает телеканал КТК





Больных коров начали выявлять еще в прошлом году. После объявления карантина жителям запретили продавать молоко и мясо. Сельчане терпят огромные убытки и сомневаются в правильности результатов анализов. Навели людей на подозрения частые визиты в село неких перекупщиков, готовых за дешево приобрести якобы больных животных.





Куда они поставляют мясо, жители не знают. Чиновники же просят не паниковать.





"Скот из округа вывозим в безопасное место. Мясо отправляется на рынок Зайсана, Усть-Каменогорска, Алматы, только предварительно проводится через наш убойный цех. Такая ситуация была, что другие покупатели приезжали. Но мы сейчас ситуацию держим на контроле, убой скота проходит у нас", - рассказал аким Шиликтинского сельского округа Курмет Сагиев.



