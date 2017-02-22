Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Восточном Казахстане вспышка бруцеллеза

22 февраля 2017, 09:56

Сельчане терпят огромные убытки и сомневаются в правильности результатов анализов.


В Восточно-Казахстанской области в селе Шиликты объявлен карантин по бруцеллезу. На сегодняшний день диагноз поставили почти пяти сотням крупного рогатого скота, передает телеканал КТК.

Больных коров начали выявлять еще в прошлом году. После объявления карантина жителям запретили продавать молоко и мясо. Сельчане терпят огромные убытки и сомневаются в правильности результатов анализов. Навели людей на подозрения частые визиты в село неких перекупщиков, готовых за дешево приобрести якобы больных животных.

Куда они поставляют мясо, жители не знают. Чиновники же просят не паниковать.

"Скот из округа вывозим в безопасное место. Мясо отправляется на рынок Зайсана, Усть-Каменогорска, Алматы, только предварительно проводится через наш убойный цех. Такая ситуация была, что другие покупатели приезжали. Но мы сейчас ситуацию держим на контроле, убой скота проходит у нас", - рассказал аким Шиликтинского сельского округа Курмет Сагиев.

Фото: pharmprice.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...