Как изменятся цены в Казахстане из-за рекордного укрепления тенге

Казахстанцы в ожидании падения цен на товары из-за рекордного укрепления тенге. Национальная валюта накануне впервые за долгое время одержала существенную победу над долларом. Курс на бирже по итогам последних торгов составил 316 тенге, передает 31 канал.

Экономисты разделились на два лагеря. Одни считают, что ритейлерам самое время провести переоценку своих товаров. Другие уверены, что питать иллюзий на этот счет не стоит.

Обменные пункты обновили цифры на табло, а вот казахстанские производители ценники на товары и услуги, подскочившие после девальвации, менять не спешат.

По словам директора Центра анализа общественных проблем Меруерт Махмудовой, связь между укреплением тенге и снижением цен должна быть. Эксперт отмечает - в Казахстане внутреннее потребление строится преимущественно на импорте. В период резкого ослабления тенге не сразу, но цены выросли.

«Где-то были складские запасы, но, тем не менее, цены выросли. Однако в течение 2016 года, когда тенге постепенно укреплялся по отношению к доллару, цены так значительно и не снизились», - говорит она.

Как отмечает председатель Ассоциации таможенных брокеров Казахстана Геннадий Шестаков, ни одна из торговых сетей не пойдет на снижение цены, они захотят зарабатывать привычные 20-30%, а не 10-15%, которые они зарабатывали в последние годы.

Вместо замены ценников на товары и услуги бизнесмены, по словам экспертов, постараются и используют укрепление тенге как «подушку безопасности». То есть, заработать больше, чтобы покрыть убытки в случае девальвации.