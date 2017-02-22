Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США проведут дополнительные анализы для выяснения причин смерти Чуркина

22 февраля 2017, 10:19

Предварительной причиной кончины политика рассматривается сердечный приступ.


Для выяснения причин смерти Виталия Чуркина потребуются дополнительные анализы, заявили медэксперты в США, сообщает РБК.

По словам медиков, для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые, как правило, включают в себя токсикологические и другие анализы. По данным агентства, они могут занять несколько недель.

Напомним, ​постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Пресс-служба МИДа сообщила, что он умер на своем рабочем посту. О причинах смерти политика в публикации внешнеполитического ведомства не говорилось.

Фото: Stephanie Keith / Reuters


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...