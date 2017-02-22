В США проведут дополнительные анализы для выяснения причин смерти Чуркина
22 февраля 2017, 10:19
Предварительной причиной кончины политика рассматривается сердечный приступ.
Для выяснения причин смерти Виталия Чуркина потребуются дополнительные анализы, заявили медэксперты в США, сообщает РБК.
По словам медиков, для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые, как правило, включают в себя токсикологические и другие анализы. По данным агентства, они могут занять несколько недель.
Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Пресс-служба МИДа сообщила, что он умер на своем рабочем посту. О причинах смерти политика в публикации внешнеполитического ведомства не говорилось.
Фото: Stephanie Keith / Reuters
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