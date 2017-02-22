Сельские жители более охотно занимаются собственным бизнесом, чем горожане - 726 тысяч ИП против 564 тысяч в городе. Однако, широкие кредитные возможности остаются недоступными для сельчан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz





В селах уровень предпринимательской активности существенно превышает показатель в городской местности. По итогам 2016 года в структуре рабочих ресурсов в городах РК всего 15,4% составляет самостоятельно занятое население.





В сельской местности уровень самостоятельной занятости значительно выше - почти 39% экономически активного населения работает на себя.





Уровень продуктивности самостоятельно занятого населения в селах повышается. В частности, порядка 52% таких жителей являются индивидуальными предпринимателями, которые официально фиксируют доходность своей деятельности.

При этом доля таких ИП увеличивается - в 2013 году в сельской местности всего 35% самостоятельно занятого населения работало на индивидуальной основе и получало при этом доход.



