В Актюбинской области работник мечети подал в суд на имама

60-летний Дамен Омирбек, обратился в городской суд по гражданским делам с иском в отношении главного имама области,





Истец просит Фемиду взыскать с духовного лидера актюбинских мусульман - Толеби Оспана, более 300 тысяч тенге за вынужденный прогул, и 200 тысяч тенге в качестве компенсации за моральный вред.





В своем заявлении мужчина указал, что во время очередного трудового отпуска ответчик уволил его с работы, что противоречит закону.





Также он пожаловался на отстранение его главным имамом от должности официального представителя фонда "Зекет" при мечети "Нугасыр". По словам Дамена Омирбека, объективных причин тому не было.





Тем временем, пресс-служба "Нургасыра" через официальный сайт мечети информирует, что истец не является их работником, тогда как Дамен Омирбек ссылается на трудовой договор между ним и бывшим имамом Актюбинской области Абдумутали Дауренбековым. Так как документ не был расторгнут, он считается пролонгированным, стало быть, действующим, считает истец.



