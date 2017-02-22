Ратификацию соглашения о прекращении аренды полигона Эмба одобрили в Мажилисе

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели и одобрили проект закона РК «О ратификации Протокола между РК и РФ о мерах по прекращению действия Соглашения между РК и РФ об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством РК и РФ об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 года» , передает корреспондент Zakon.kz





«Согласно положению протокола прием-передача полигона Эмба будет осуществляться совместной комиссией, образованной из уполномоченных представителей сторон», - сказал заместитель министра обороны Талгат Мухтаров, представляя мажилисменам документ.





По его словам, земельные участки полигона передаются в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.





«Претензий к российской стороне по исполнению обязательств по использованию полигона не имеется. Вывод полигона из под аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона. В частности, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки и добычи полезных ископаемых», - уточнил спикер.





Как отметил Т.Мухтаров, результатом такого использования будут поступления доходов в республиканский бюджет из новых источников.





«Участки полигона могут быть использованы под строительство социально-значимых инфраструктурных проектов на территории Актюбинской области», - пояснил замглавы ведомства.





В свою очередь депутаты задали представителям минобороны ряд вопросов. Мажилисмен Александр Суслов поинтересовался сохранностью движимого и недвижимого имущества полигона.





«Известно, что Протокол о прекращении Договора об использовании и аренде полигона Эмба подписан 20 октября прошлого года, а фактически этот полигон не используется порядка уже 8 лет. Нам хорошо известно, что произошло в свое время с дорогостоящими военными объектами, оставшимися нам в наследство от советской армии в районе города Приозерск из-за отсутствия надлежащей охраны. Не получится ли, что нам останется только хлам и металлолом. В связи с этим вопрос: каким образом в настоящее время обеспечивается сохранность движимого и недвижимого имущество полигона?» - обратился он к докладчику.





На этот счет заместитель главы Минобороны РК заверил, что все движимое и недвижимое имущество уже передано Казахстану.





«В 1999 году Россия передала нам все движимое и недвижимое имущество, которое находилось на полигоне. Недвижимое имущество составляет казарменно-жилищный фонд, который состоит из 16 зданий. Этот казарменно-жилищный фонд до 2010 года охранялся российской стороной. В 2010 году 15 зданий передано в коммунальную собственность Актюбинской области. Одно здание передано на баланс Минобороны. Россия для себя оставила только 308 тысяч гектаров земельных участков в виде боевых полей - район падения ракет и снарядов. Поэтому там оно в связи с отсутствием имущества охране не подлежало. Что касается движимого имущества, которое состоит из автомобильной техники, измерительных приборов, радиолокационных измерительных аппаратов, то оно также было передано на баланс Минобороны и использовалось по прямому назначению, в дальнейшем по выходу срока оно было списано в установленном порядке», - заключил Т. Мухтаров.





Автор Ксения Давыдова, Астана