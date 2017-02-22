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Новости за сегодня

Назначены послы Республики Казахстан в ряде стран

 

Указом Главы государства в ряде стран назначены послы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур Сулеймен Усен Абдухадырулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралии, Новой Зеландии по совместительству;

Айтжан Жанар Сейдакметкызы, занимающий должность Чрезвычайным и Полномочным Послом в Швейцарской Конфедерации назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Нуртаев Сергей Нуртаевич, являющийся послом в Итальянской Республике назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике Нуртлеуов Мурат Абугалиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству;

Посол в Федеративной Республике Бразилия Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Ордабаев Самат Исламович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.

 

22 февраля 2017, 10:51
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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