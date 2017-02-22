В Алматы проходит сессия общего собрания Нацакадемии наук с участием Назарбаева

Началась торжественная сессия Общего собрания Национальной академии наук Республики Казахстан, посвященная 70-летнему юбилею НАН РК с участием Президента Республики Казахстан, академика НАН РК Нурсултана Назарбаева , передает Zakon.kz.





Торжественное мероприятие проходит в здании Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.





В работе сессии примут участие академики, члены-корреспонденты, почетные члены НАН РК, ректоры вузов, директора НИИ, видные общественные и культурные деятели страны, зарубежные гости – делегации во главе с президентами академий наук Российской Федерации Фортовым В.Е., Кыргызстана Эркебаевым А.Э., Грузии Квеситадзе Г.И., Молдовы Дука Г.Г., Татарстана Салаховым М.Х.; а также Килин С.Я. - заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси; Кошечко В.Г.- Вице-президент НАН Украины, Закиров Б.С. – директор Института общей и неорганической химии АН Узбекистана, Садыгов А. - начальник Управления науки и образования аппарата Президиума НАН Азербайджана; Илолов М.И. - академик АН Республики Таджикистан; Йонг Сук Чи – Председатель правления и руководитель стратегического развития Elsevier, член совета директоров, Relax group, Чжан Вэй – генеральный консул КНР в г. Алматы и др.





Ожидается, что на сессии выступит Президент Республики Казахстан, академик НАН РК Н.А. Назарбаев.





Будет заслушан Доклад президента НАН РК М. Журинова «О роли Национальной академии наук Республики Казахстан в развитии науки, культуры и экономики Казахстана».





НАН РК является элитной научной организацией, объединяющей 237 членов (135 академиков и 102 членов корреспондентов) 14 иностранных и 88 почетных членов НАН РК. То есть лучших академиков, получивших признание мировой научной общественности и внесших огромный вклад в становление и развитие отечественной науки, образования и культуры, в решение важнейших проблем политического, экономического, социального и духовного развития общества.





Академия наук КазССР была создана в 1946 году, ее первым первым президентом был избран видный общественный и государственный деятель, ученный с мировым именем, основательно ли казахстанской школы геологии Каныш Сатпаев.



