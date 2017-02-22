Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 314,82 (-2,44), CNYKZT_TOD = 45,8500 (-0,4140)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 314,82 тенге за доллар (-2,44 тенге), объем торгов - 189 250 тыс. USD (+148 900 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,8500 тенге за юань (-0,4140 тенге), объем торгов - 300 тыс. юаней (-200 тыс. юаней). Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.