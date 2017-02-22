Тенге продолжает укрепляться
22 февраля 2017, 11:22
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии снизился до 314,82 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 22 февраля 2017 года составил 314,82 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 314,29 тенге за доллар США, максимальный - 316 тенге. Объем торгов по доллару составил 189 млн 250 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 329.
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