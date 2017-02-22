Президент НАН РК Журинов отметил авторитет Назарбаева на международной арене

Он является инициатором новых миротворческих начинаний в мировой политике.

На открытии торжественной сессии Общего собрания НАН РК первым доклад зачитал президент НАН РК Мурат Журинов «О роли Национальной академии наук Республики Казахстан в развитии науки, культуры и экономики Казахстана» , передает , передает Zakon.kz





"Свой юбилей НАН отмечает на новом этапе социально-экономической модернизации Казахстана в условиях глобального строго экономического кризиса и острейшей борьбы с усилившимся международным терроризмом, - сказал он. - Особо впечатляет возросший политический авторитет Главы нашего государства Н.А.Назарбаева на международной арене. В период усиления борьбы с международным терроризмом, Нурсултан Абишевич является инициатором новых миротворческих начинаний в мировой политике".





Президент Академии наук рассказал о зарождении и становлении научной деятельности казахского народа. В настоящее время Национальная академия наук включает передовую часть ученных Казахстана. НАН РК объединяет 237 членов (135 академиков и 102 членов корреспондентов) 14 иностранных и 88 почетных членов.





В ходе доклада М.Журинов рассказал о достижениях отечественных ученных удостоившихся международных и государственных премий.





"С 1946 года НАН издает восемь академических журналов, которые распространяются в национальные библиотеки 73 стран мира".



