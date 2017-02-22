В театре «Астана Опера» выступит пианист Данияр Есимханов

География сольных концертов известного казахстанского пианиста Данияра Есимханова широка: Германия, Греция, Испания, Португалия, Франция, Марокко, США, и это далеко не все. В Казахстане музыкант выступает не менее часто. Вот и 26 февраля состоится концерт «Piano Through the Ages» из цикла «Его Величество Рояль» в Камерном зале «Астана Опера» , передает пресс-служба театра.





Программу концерта пианист выбирал с целью показать красоту произведений разных эпох, поэтому и получилась она достаточно обширной. Сочинения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Ф. Листа, Ф. Шопена будут радовать публику в этот вечер.





- Начнётся концерт с Чаконы из скрипичной паротиты ре минор И. С. Баха. Это произведение, как мне кажется, является одним из величайших творений человеческого гения. По причине величия этой музыки существует большое количество различных транскрипций. Для этого концерта я выбрал транскрипцию Брамса, так как она наиболее близка к оригиналу. Можно сказать, что концерт имеет кольцевую композицию, так как свою транскрипцию Брамс включил в сборник этюдов. Закончим концерт Шестью этюдами Ф. Шопена. В целом хотелось показать музыку эпохи барокко, эпохи венского классицизма и разные грани романтической музыки. Слушателям будут предложены жанры баллады, этюда и скерцо. К огромному сожалению, баллады Ф. Листа практически не исполняются. В начале произведения много драматических коллизий, меняются характеры от невероятного трагизма до апофеоза. При исполнении этой баллады в разные годы я чувствовал новые эмоции, в зависимости от приобретенного жизненного опыта, - отметил Данияр Есимханов.





Его исполнение можно назвать «летучим», невероятно техничным, обладающим глубоким звуком. Талант Данияра Есимханова проявился достаточно рано: уже в 14 лет он дебютировал на большой сцене с Государственным симфоническим оркестром Республики Казахстан. Далее обучение в ганноверской Высшей школе музыки и театра (ФРГ) в классе профессора Владимира Крайнева. Проба сил в конкурсах, принесшая бесчисленное количество наград: лауреат международных конкурсов в Греции (2006, 2007) и США (2009), участник международных фестивалей «Kasseler Musikfest» (ФРГ), «Animato» (Париж, Франция), «Amici della Pianoforte» (Сан-Даниеле, Италия).





Сейчас музыкант делится опытом с подрастающим поколением. Студенты Казахского национального университета искусств придут на концерт, чтобы поддержать своего преподавателя.





- Концерты – это часть моей жизни, от которой я отказаться не в силах. В этом сезоне у меня активная концертная деятельность, разные, интересные программы, которые будут исполняться как в Казахстане, так и за рубежом, - завершил Данияр Есимханов.





Начало концерта в 18.00, стоимость билета 2000 тенге.



