В Алматинской области поставлена цель снизить импорт сахара

За два года посевы сахарной свеклы в Алматинской области доведены до 6,5 тыс. гектаров.

В текущем году в Алматинской области принимаемые меры по развитию свекловодства позволят покрыть потребность населения области собственным сахаром на 84% и тем самым снизить импорт. Об этом стало известной в ходе отчетной встречи акима области А.Баталова перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Как было отмечено в ходе отчетной встречи, за два года посевы сахарной свеклы в Алматинской области доведены до 6,5 тыс. гектаров. Создано 10 сервисно-заготовительных центров. Еще 4 будет открыты в этом году в Алакольском, Аксуском, Сарканском районах и г.Капшагай.





- В текущем году планируем увеличить посевные площади сахарной свеклы до 9 тысяч гектаров, собрать свыше 300 тыс.тонн сахарной свеклы и получить 30 тыс. тонн собственного сахара, - сказал А.Баталов.





Кроме этого, для улучшения условия приема урожая дополнительно будет построено два кагатных поля. Одно - в с.Койлык Сарканского района, откуда завод сам будет вывозить свеклу, и крестьяне не будут нести транспортные расходы. Второе – рядом с Аксуским сахарным заводом, который планируется запустить к началу уборки нового урожая.



