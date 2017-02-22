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Новые детали о смертельном ДТП под Алматы

22 февраля 2017, 11:29

В больницу попали 9 человек.


По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Алматы-Кокпек-Коктал» с тремя погибшими начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

В полиции уточнили, что на участке автодороги, проходящим через Енбекшиказахский район, произошло столкновение машин Audi и Mercedes Sprinter. На месте происшествия погибли 3 человека, еще были 9 госпитализированы с различными травмами в больницу Есика.

«В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Расследованием занимаются сотрудники Управления дознания областного Департамента. По результатам проведенных следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в областной полиции.

По информации полиции в ДТП пострадали жители Алматинской, Карагандинской, Мангыстауской, Актюбинской областей и Алматы.


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