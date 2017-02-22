Законопроект о коллекторской деятельности одобрен Мажилисом

Документ направлен на повышение эффективности и безопасности в работе по взысканию задолженностей.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели и одобрили во втором чтении законопроект «О коллекторской деятельности» и сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» , передает корреспондент Zakon.kz





«Проект закона о коллекторской деятельности внесен в мажилис парламента постановлением правительства от 30 декабря 2015 года. Законопроект 28 декабря 2016 года на пленарном заседании мажилиса одобрен в первом чтении. В целом, законопроект направлен на повышение эффективности и безопасности в работе по взысканию задолженностей, обеспечению защиты прав интересов должников и кредиторов, повышению прозрачности деятельности коллекторских агентств, развитию рынка коллекторских услуг», - сказала секретарь Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, депутат Татьяна Яковлева, представляя документ.





По ее словам, в рабочую группу поступило более 300 предложений.





«Поступившие предложения по данному законопроекту обсуждены на 19 заседаниях рабочей группы и двух расширенных заседаниях комитетов по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, гражданского общества, политических партий и НПО. При обсуждении учтены все замечания и предложения», - уточнила она.





Как указывается в заключении данного комитета, в ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы, в целях совершенствования отдельных норм законопроекта принят ряд поправок.





В части защиты прав потребителей финансовых услуг: правила взаимодействия коллекторского агентства с должником определены на уровне закона; определены особенности досудебного урегулирования коллекторским агентством либо кредитором задолженности должника; установлено право должника на урегулирование своей задолженности в досудебном порядке; взаимодействие с должником возможно только с 8.00 до 21.00 часов в будние дни, взаимодействие в выходные и праздничные дни запрещено; в период нахождения задолженности на взыскании у коллекторского агентства кредитору запрещается начислять неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение долга, а также требовать начисленное за указанный период вознаграждение.





Также предусмотрена обязательная фиксация коллекторским агентством процесса взаимодействия с должником с помощью средств аудиотехники и видеотехники; запрещается осуществление коллекторской деятельности в отношении одной задолженности двумя коллекторскими агентствами.





В части обеспечения прозрачности рынка коллекторских услуг предусмотрено право коллекторского агентства представлять интересы кредитора в суде и в исполнительном производстве, если такое полномочие предоставлено кредитором; установлен запрет на наличие в составе учредителей коллекторского агентства лиц, не раскрывших информацию о себе и своих бенефициарных собственниках, а также не имеющих безупречной деловой репутации; установлен срок хранения данных аудио- и видеозаписей в 6 месяцев со дня взаимодействия; предусмотрены требования к опыту работы работника коллекторского агентства, непосредственно взаимодействующего с должниками, в сферах финансовой, страховой деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро.





На пленарном заседании депутаты также одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности». Задачами данного проекта закона является приведение в соответствие норм отдельных законодательных актов РК с положениями проекта закона «О коллекторской деятельности», а также устранение правовых пробелов и коллизий.





Автор: Ксения Давыдова, Астана