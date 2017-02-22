Малайзия назвала новых лиц, от которых ждут показаний по делу Ким Чен Нама
22 февраля 2017, 11:32
Это — второй секретарь посольства КНДР Хён Гван Сон (44 года) и сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo Ким Ук Иль (37 лет).
Малайзийская полиция назвала имена новых официальных лиц КНДР, от которых ждут показаний по делу убийства Ким Чен Нама (сводного брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына), сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции в среду глава малайзийской полиции Халид Абу Бакар показал слайды, на которых были раскрыты эти имена и фотографии. Это — второй секретарь посольства КНДР Хён Гван Сон (44 года) и сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo Ким Ук Иль (37 лет). Пресс-конференция транслировалась по телеканалу Bernama-TV.
Глава полиции сообщил, что в посольство КНДР направлено письмо с просьбой содействовать получении показаний этих двух лиц. В противном случае, отметил Халид Абу Бакар, будет выписан ордер на их арест.
Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля, однако в Южной Корее со ссылкой на спецслужбы сразу сообщили, что убит Ким Чен Нам — сводный сын северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили в убийстве Пхеньян. Малайзия пока официально не провела опознания убитого и анализ ДНК, ожидая прибытия его родственников.
Фото: АиФ
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