Малайзия назвала новых лиц, от которых ждут показаний по делу Ким Чен Нама

На пресс-конференции в среду глава малайзийской полиции Халид Абу Бакар показал слайды, на которых были раскрыты эти имена и фотографии. Это — второй секретарь посольства КНДР Хён Гван Сон (44 года) и сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo Ким Ук Иль (37 лет) . Пресс-конференция транслировалась по телеканалу Bernama-TV.





Глава полиции сообщил, что в посольство КНДР направлено письмо с просьбой содействовать получении показаний этих двух лиц. В противном случае, отметил Халид Абу Бакар, будет выписан ордер на их арест.



