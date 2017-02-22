Убегая от насильников, актюбинка спрыгнула с балкона второго этажа
22 февраля 2017, 11:33
21 февраля суд приговорил обоих мужчин к 7 годам лишения свободы.
В Актобе девушке пришлось прыгать с балкона второго этажа, чтобы спастись от насильников. Её поймали и продолжили издеваться, сообщает "Диапазон".
Двое актюбинцев обманным путём заманили знакомую на съемную квартиру и изнасиловали. Девушка спрыгнула с балкона 2-го этажа, пытаясь убежать от них. Её поймали и затащили обратно.
Потом девушку перевезли на другую съемную квартиру, смыли следы изнасилования и отвезли в больницу. После падения с балкона девушка получила травмы.
21 февраля суд приговорил обоих мужчин к 7 годам лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме.
Фото с сайта diapazon.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845490-dfd7fef2082406c99c2741623d61befb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...