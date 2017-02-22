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Убегая от насильников, актюбинка спрыгнула с балкона второго этажа

22 февраля 2017, 11:33

21 февраля суд приговорил обоих мужчин к 7 годам лишения свободы.


В Актобе девушке пришлось прыгать с балкона второго этажа, чтобы спастись от насильников. Её поймали и продолжили издеваться, сообщает "Диапазон".

Двое актюбинцев обманным путём заманили знакомую на съемную квартиру и изнасиловали. Девушка спрыгнула с балкона 2-го этажа, пытаясь убежать от них. Её поймали и затащили обратно.

Потом девушку перевезли на другую съемную квартиру, смыли следы изнасилования и отвезли в больницу. После падения с балкона девушка получила травмы.

21 февраля суд приговорил обоих мужчин к 7 годам лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме.

Фото с сайта diapazon.kz

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