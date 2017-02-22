Более 78 тысяч га кукурузы будет посеяно в этом году в Алматинской области
22 февраля 2017, 12:53
В этом году будет проведена модернизация второго крахмалопаточного завода – АО «АзияАгроФуд» в Карасайском районе.
В Алматинской области в этом году будет посеяно более 78 тысяч га кукурузы и собрано 507 тыс. тонн зерна. В целом, площади кукурузы за три года в области увеличены на 9 тысяч гектаров. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
Как стало известно, в этом году будет проведена модернизация второго крахмалопаточного завода – АО «АзияАгроФуд» в Карасайском районе, что позволит повысить уровень переработки кукурузы с 45 до 60%. Кроме того, будут дополнительно построено еще 2 зернотока.
Фото: Gardening
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