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Более 78 тысяч га кукурузы будет посеяно в этом году в Алматинской области

22 февраля 2017, 12:53

В этом году будет проведена модернизация второго крахмалопаточного завода – АО «АзияАгроФуд» в Карасайском районе.


В Алматинской области в этом году будет посеяно более 78 тысяч га кукурузы и собрано 507 тыс. тонн зерна. В целом, площади кукурузы за три года в области увеличены на 9 тысяч гектаров. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как стало известно, в этом году будет проведена модернизация второго крахмалопаточного завода – АО «АзияАгроФуд» в Карасайском районе, что позволит повысить уровень переработки кукурузы с 45 до 60%. Кроме того, будут дополнительно построено еще 2 зернотока.

Фото: Gardening


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