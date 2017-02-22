СМИ: мать Стивена Спилберга скончалась на 98-м году жизни

Отец Стивена Спилберга до сих пор жив - 6 февраля ему исполнилось 100 лет.

Лиа Адлер, мать известного американского режиссера Стивена Спилберга, воспитавшая в нем любовь к кино, скончалась в Лос-Анджелесе на 98-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.





Адлер была пианисткой и художницей, владела кошерным рестораном "Млечный путь" в Лос-Анджелесе.





С отцом Стивена, Арнольдом Мейером Спилбергом, Лиа вступила в брак в 1945 году. До развода в 1966 году у пары родилось четверо детей, в том числе и Стивен.





Отец Стивена Спилберга до сих пор жив - 6 февраля ему исполнилось 100 лет.











