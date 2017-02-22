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Самый ходовой бензин АИ-92 вновь подорожал

22 февраля 2017, 11:36

Сразу несколько крупных заправочных сетей сменили ценники.


После предыдущего повышения цен, которое произошло в начале февраля текущего года, бензин на заправках «КазМунайГаз» можно было по праву назвать одним из самых дешёвых. Однако не прошло и месяца, как сумма на ценниках изменилась со 139 тенге за литр до 141, пишет портал Колеса.

Также из крупных игроков цену на АИ-92 в этом месяце ещё раз сменила и сеть Helios, а также «Газпромнефть — Казахстан». Сейчас литр самого ходового бензина у них стоит 140 и 142 тенге соответственно, а в начале месяца его отпускали по 138 и 141 тенге. Sinooil и Royal Petrol ценники не меняли.

С дизельным топливом ситуация не изменилась. Цена на солярку варьируются от 126 до 138 тенге за литр.

При этом наименьшую и наибольшую стоимость литра предлагают на заправках «Газпрома». По 126 тенге они продают шымкентский дизель, а по 138 российский, класса Евро-5.

Фото: kolesa.kz

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