На статую Свободы повесили плакат с приветствием беженцам
22 февраля 2017, 11:37
Полиция начала расследование по факту случившегося, поскольку размещение подобных плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом.
Плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать» был вывешен во вторник, 22 февраля, на статуе Свободы в Нью-Йорке, сообщает NBC New York.
Баннер длиной около 6 метров был развернут на верхней части пьедестала и провисел там час, после чего его сняли рейнджеры Службы национальных парков, отвечающие за охрану объекта. Полиция начала расследование по факту случившегося, поскольку размещение подобных плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом.
Ответственность за акцию взял на себя администратор аккаунта Alt Statue of Liberty в соцсетях. «Мы обычные граждане, которые считают нужным что-то сказать об Америке, в которую мы верим», — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение телеканала.
«Мы хотим напомнить, что Америка... — это маяк свободы в мире, построенный иммигрантами. Ограждение стран или целых религий противоречит нашим ценностям», — отмечается в послании.
В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.
Решение Трампа вызвало массовые протесты. 3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан стран, попавших под действие президентского указа. Спустя два дня Апелляционный суд США подтвердил данное решение.
Фото: Vitória Londero / AP
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