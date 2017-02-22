На статую Свободы повесили плакат с приветствием беженцам

Полиция начала расследование по факту случившегося, поскольку размещение подобных плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом.

Плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать» был вывешен во вторник, 22 февраля, на статуе Свободы в Нью-Йорке, сообщает NBC New York.





Баннер длиной около 6 метров был развернут на верхней части пьедестала и провисел там час, после чего его сняли рейнджеры Службы национальных парков, отвечающие за охрану объекта. Полиция начала расследование по факту случившегося, поскольку размещение подобных плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом.





Ответственность за акцию взял на себя администратор аккаунта Alt Statue of Liberty в соцсетях. «Мы обычные граждане, которые считают нужным что-то сказать об Америке, в которую мы верим», — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение телеканала.





«Мы хотим напомнить, что Америка... — это маяк свободы в мире, построенный иммигрантами. Ограждение стран или целых религий противоречит нашим ценностям», — отмечается в послании.





В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.





Решение Трампа вызвало массовые протесты. 3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан стран, попавших под действие президентского указа. Спустя два дня Апелляционный суд США подтвердил данное решение.



