Депутат потребовала от правительства отчета по использованию денег ЕНПФ
22 февраля 2017, 11:43
Судьбе пенсионных накоплений очень волнует казахстанцев.
Депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина на пленарном заседании палаты обратилась к главе правительства с просьбой сообщить, на какие цели правительство и Нацбанк РК направляли с 2014 года и намерены в будущем направить деньги из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент Zakon.kz.
«Наш депутатский запрос адресован премьер-министру и председателю Национального банка РК. Во время выезда в регионы одной из проблем, особенно беспокоящих граждан, был вопрос о судьбе пенсионных накоплений и гарантированности их сохранности, и в целом о деятельности ЕНПФ», - сказал она.
По ее словам, 20 февраля этого года в ходе коллегии Министерства по инвестициям и развитию РК вице-министр этого ведомства Альберт Рау озвучил, что на поддержку «отдельных секторов экономики в текущем году из ЕНПФ выделяются денежные ресурсы».
«С учетом изложенного просим правительство и Нацбанк представить информацию том, какие финансовые инструменты были инвестированы в средства ЕНПФ с 2014 года и по настоящее время, на каких условиях и с каким сроком возвратности», - потребовала депутат.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: azh.kz
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