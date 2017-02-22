Площади садов в Алматинской области достигли 20,7 тыс.га, из них апорт - 2 тыс.га. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима области А.Баталова перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Как отметил аким области, для активного развития садоводства акцент делается на закладку интенсивных садов, оснащенных современными технологиями, которые уже на второй год начинают давать урожай.





С этой целью привлечены крупные инвесторы, разбившие в сады в разных уголках области. Это ТОО «Жаркент Фрукт» в Панфиловском районе на 1110 га, ТОО «AlmaGreenFields» на 250 га, ТОО «Apple World» на 78 га в Енбекшиказахском районе и другие.





- Если мы раньше собирали 40-50 тыс. тонн яблок в год, то с 2018 года ежегодный сбор будет составлять до 100 тыс.тонн, - подытожил А.Баталов.





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области



