Пенсионные накопления в ЕНПФ достигли 6,7 трлн тенге

С начала года фонд получил чистый инвестиционный доход - 10,7 млрд тенге.

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 февраля 2017 года составила 6,71 трлн. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО ЕНПФ.





"Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 февраля 2017 года составило 10,04 млн. единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – 9,58 млн. единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 421,25 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам – 38,99 тыс. единиц", - указывается в распространенном сообщении.





Как отмечается, общая сумма поступлений в январе 2017 года составила 61,2 млрд. тенге. Сумма возвращенных взносов составила 0,4 млрд. тенге, с учетом возврата в республиканский бюджет 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур.





Между тем, сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков с начала 2017 года, составила 10,79 млрд. тенге.





За январь 2017 года сумма пенсионных выплат из ЕНПФ составила 43,14 млрд. тенге, в том числе переводы в страховые организации 2,09 млрд. тенге.