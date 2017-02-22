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В Шымкенте в машине обнаружен труп человека

22 февраля 2017, 11:45

По неподтвержденной информации, человек стал жертвой ограбления.


Тело обнаружили на улице Курманбекова. Страшную находку сделали минувшей ночью во дворе многоэтажного дома. По данным tvk-uko.kz, тело было найдено в салоне автомобиля.

На данный момент не известно мужчина это или женщина, впрочем как и причина смерти.

Однако по неподтвержденной информации, человек стал жертвой ограбления, об этом рассказывают местные жители. На месте работали сотрудники полиции.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

Фото tvk-uko.kz

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