В Шымкенте в машине обнаружен труп человека
22 февраля 2017, 11:45
По неподтвержденной информации, человек стал жертвой ограбления.
Тело обнаружили на улице Курманбекова. Страшную находку сделали минувшей ночью во дворе многоэтажного дома. По данным tvk-uko.kz, тело было найдено в салоне автомобиля.
На данный момент не известно мужчина это или женщина, впрочем как и причина смерти.
Однако по неподтвержденной информации, человек стал жертвой ограбления, об этом рассказывают местные жители. На месте работали сотрудники полиции.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.
Фото tvk-uko.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845499-aa1f04c1836d24ed08264437b5c94aa9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...