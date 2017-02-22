В Шымкенте в машине обнаружен труп человека

По неподтвержденной информации, человек стал жертвой ограбления.

Тело обнаружили на улице Курманбекова. Страшную находку сделали минувшей ночью во дворе многоэтажного дома. По данным tvk-uko.kz , тело было найдено в салоне автомобиля.





На данный момент не известно мужчина это или женщина, впрочем как и причина смерти.





Однако по неподтвержденной информации, человек стал жертвой ограбления, об этом рассказывают местные жители. На месте работали сотрудники полиции.





Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.



