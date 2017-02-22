В Жамбылской области проходит итоговый отчет главы региона перед населением

Как констатирует глава региона, объем промышленного производства стал одним из высоких показателей по республике и составил 339 млрд. тенге.

Сегодня проходит отчет акима Жамбылской области области Карима Кокрекбаева перед населением по итогам работы за прошлый год. В ходе встречи глава региона информирует о проделанной работе за прошлый год. Делится перспективами развития региона на текущий период, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





На встрече присутствуют министр финансов РК Б. Султанов, председатель комитета статистики министерства национальной экономики РК Н.Айдапкелов, а также государственный инспектор Администрации Президента РК Д. Смагулов.





В этом году годовой отчет главы региона перед населением ведется в режиме видеоконференцсвязи с ЦКЗ «Баласагун» города Тараз. Благодаря видеоконференцсвязи в режиме «Вопрос-ответ» около трех тысяч жителей области принимают участие на итоговой встрече акима области.





Как констатирует глава региона, объем промышленного производства стал одним из высоких показателей по республике и составил 339 млрд. тенге.





Высокие темпы достигнуты в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 8%, и обрабатывающей промышленности на 2,5%.





Были отмечены предприятия, показавшие хорошие результаты по итогам года.





Так, на Таразском сахарном заводе увеличен объем производства сахара на 55%.





В ТОО «KazFerro» (ТМЗ) производство ферросиликомарганца возросло в 2,4 раза.





«Алтыналмас» увеличил объем производства золота на 48%.





В 6,6 раз увеличились объемы производства обуви в ТОО «ТаразКожобувь».





АО «Запчасть» увеличило объем производства нелегированной стали на 17%.





Рост обеспечен за счет привлечения инвестиций на строительство химического завода по производству минеральных удобрений в г. Каратау ТОО «Еврохим Каратау» и газокомпрессорной станции в районе Т.Рыскулова.





В рамках программы индустриально-инновационного развития во второй пятилетке по Карте поддержки предпринимательства реализуются 35 инвестиционных проектов, с суммой инвестиции 513 млрд. тенге, где будет создано более пяти тысяч новых рабочих мест.





В отчетном году запущено десять проектов стоимостью 20,5 млрд.тенге с созданием порядка 500 постоянных рабочих мест.





В текущем году планируется реализация двенадцати инвестиционных проектов на общую сумму свыше 15 млрд. тенге.





Продукции предприятии ориентированы не только на внутренний рынок, но и на экспорт.





За счет ввода новых проектов будет создано 1340 новых рабочих мест.





Фото: Sayasat.org











