В Казахстане зарегистрировано почти полторы тысяч правонарушений по пыткам
22 февраля 2017, 12:01
Пытки чаще всего сопутствуют с таким преступлением как превышение должностных полномочий.
По статистике ЦПСИ и Генеральной прокуратуры РК, в прошлом году во время ведения уголовного делопроизводства в Казахстане были зарегистрированы 1460 правонарушений по пыткам. В отношении женщин произведено 52 правонарушения, несовершеннолетних – 3. Уголовных правонарушений насчитано 63, сообщает Zakon.kz.
Эти данные озвучил на пресс-конференции, которая идет сейчас в Астане, Региональный директор Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов.
Организаторы пресс-конференции выразили серьезную озабоченность в вопросах выявления и расследования фактов пыток и жестокого обращения в закрытых учреждениях. Так, по данным КУИС МВД РК, за 2015 год только по одному факту привлечен к уголовной ответственности один сотрудник, за 2016 год по четырем фактам привлечены 12 сотрудников.
Напоминаем, статья 146 Уголовного кодекса РК определяет пытки как умышленное причинение физических и психических страданий следователем, дознавателем или иным должностным лицом с целью получения от пытаемого сведения или признания, наказать, запугать его и так далее. Также понятие «пытки» охватывает жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство, обращение.
- Пытки в Казахстане чаще всего сопутствуют с таким преступлением как превышение должностных полномочий, - говорит Азамат Шамбилов. - Такие преступления предусматривают наказание от штрафа в 5 тысяч МРП до 12 лет лишения свободы.
В Казахстане функционируют два института предупреждения пыток – Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) и национальный превентивный механизм (НПМ). Члены общественной наблюдательной комиссии посещают тюрьмы, проводят различные анкетирования, встречаются с осужденными, направляют обращения в госорганы. Также они вправе обращаться по вопросам, связанным с обеспечением прав, свобод и законных интересов осужденных, в их администрацию, вышестоящие органы, прокуратуру.
Шамбилов призвал о фактах применения пыток со стороны сотрудников полиции, если они будут иметь место, звонить на "Телефон доверия" по номеру 1402, который является единым на территории всей страны.
В настоящее время в структуре КУИС насчитываются 18 следственных изоляторов и 74 исправительных учреждения. По итогам последних исследований Международной тюремной реформы в Центральной Азии, Казахстан среди 200 стран мира занимает 48 место по общему тюремному населению и находится в одной пятерке с такими странами, как Австралия и Канада.
Торгын Нурсеитова
Фото diapazon.kz
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