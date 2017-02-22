На улицах Нью-Йорка несколько часов ловили сбежавшего быка
22 февраля 2017, 11:53
Схватить беглеца удалось лишь через несколько часов. Он сам загнал себя в ловушку, когда забежал во двор одного из домов.
Полиция Нью-Йорка устроила настоящую корриду, преследуя по улицам города быка, сбежавшего со скотобойни, сообщает НТВ.ru.
Сбежавшего со скотобойни черного быка ловили несколько часов. Он отправился прямиком в жилые кварталы Нью-Йорка. В погоню за животным бросились десятки офицеров полиции. Быка преследовали на автомобилях, и все происходящее снимали с вертолета.
Камера зафиксировала многочисленные попытки стражей порядка подрезать беглеца на машине и запереть его в импровизированный загон из нескольких фургонов. Однако беглец не сдается.
Кто-то из смельчаков даже попробовал, в буквальном смысле слова, взять быка за рога и остановить его голыми руками, но тщетно. Схватить беглеца удалось лишь через несколько часов. Он сам загнал себя в ловушку, когда забежал во двор одного из домов.
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