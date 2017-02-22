Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области увеличится объем строительства по программе «Нұрлы Жер»

22 февраля 2017, 12:13

В текущем году будет подготовлено 5195 участков под ИЖС с подведением 443 км инженерных сетей.


В прошлом году в Алматинской области было введено 1 млн. 253 тыс.кв. метров жилья с ростом на 10,3%, включая итоги легализации и ИЖС. Об этом стало известно сегодня в ходе отчетной встречи акима области А.Баталова перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как стало известно, очередникам и социально-уязвимым слоям населения в прошлом году в области было предоставлено 442 квартиры, в текущем году будет сдано 98 домов на 1256 квартир.

Кроме того, в текущем году будет подготовлено 5195 участков под ИЖС с подведением 443 км инженерных сетей.

- В рамках новой программы «Нурлы жер» увеличатся объемы строительства жилья и инженерных сетей. Если до сих пор на эти цели ежегодно направляли около 4-х млрд. тенге, сегодня есть возможность осваивать до 17 млрд. тенге, - отметил А.Баталов.

Фото: www.inform.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...