В Алматинской области увеличится объем строительства по программе «Нұрлы Жер»

В текущем году будет подготовлено 5195 участков под ИЖС с подведением 443 км инженерных сетей.

В прошлом году в Алматинской области было введено 1 млн. 253 тыс.кв. метров жилья с ростом на 10,3%, включая итоги легализации и ИЖС. Об этом стало известно сегодня в ходе отчетной встречи акима области А.Баталова перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Как стало известно, очередникам и социально-уязвимым слоям населения в прошлом году в области было предоставлено 442 квартиры, в текущем году будет сдано 98 домов на 1256 квартир.





Кроме того, в текущем году будет подготовлено 5195 участков под ИЖС с подведением 443 км инженерных сетей.





- В рамках новой программы «Нурлы жер» увеличатся объемы строительства жилья и инженерных сетей. Если до сих пор на эти цели ежегодно направляли около 4-х млрд. тенге, сегодня есть возможность осваивать до 17 млрд. тенге, - отметил А.Баталов.





Фото: www.inform.kz



